إنتصار: الجمهور لم يمنحني لقب جوكر مصر من فراغ

علقت الفنانة إنتصار علي وصف الجمهور لها بلقب جوكر مصر ، وذلك بعد تألقها فى دراما رمضان ، خاصة مسلسل “ 80 باكو ” ومن قبل مسلسل “ لأعلى نسبة مشاهدة ”.

وقالت إنتصار فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الجمهور لم يطلق علي لقب " جوكر مصر " من فراغ ، فالجوكر يوضع فى أي تجربة جديدة وغير مطمئن بشكل كامل لنتائجها ، والخبرات بها ليست كبيرة ، فيكون بمثابة رمانة الميزان خاصة وانه يمتلك رصيد من حب الجمهور ، ويكون له خبرة فى التمثيل وقيمة ومكانه ، الي جانب شعبية مع الناس .

وعن عدم تخوفها من التواجد مع فنانين شباب سواء ممثلين او مخرجين فى تجاربهم الاولي ، قالت إنتصار : قبل سنوات كنت فى نفس موقفهم ، وكنت أشارك كبار الفنانين أعمالهم واحتضنوني ، الآن أنا أفعل مع الجيل الجديد الأمر ذاته .

فريق عمل مسلسل 80 باكو:



مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية



قصة مسلسل 80 باكو :



وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي ، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنية ، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، مما يخلق العديد من المواقف الكوميديا .