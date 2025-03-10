بذكرى يوم الشهيد.. نشأت الديهي: مصر لن تنسى أبنائها ولن تنسى من ضحوا

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه حلت بالأمس ذكرى يوم الشهيد 9 مارس وبكرة احتفال الدولة المصرية بتشريف الرئيس السيسي، مصر لن تنسى أبناءها ولن تنسى من ضحوا وكل هؤلاء الرجال الذين جسدوا أحرف من نور نستلهم منهم ومن حكايتهم العبرة والعظة لنا وللأجيال القادمة".

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض هذا الرجل الذي استشهد وسط جنوده وضباطه في قلب حرب الاستنزاف، ولمن يحاولون تزييف التاريخ أقول لهم هناك حرب استمرت من لحظة النكسة والهزيمة إلى لحظة العبور".

درب المبادئ والمثل والأخلاق

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن مصر استمرت دولة على مبادئها دولة شريفة واستمرت الدولة المصرية على درب المبادئ والمثل والأخلاق".