الديهي: دماء الشهداء لن تنساها الدولة المصرية ولن نخونها بالمصالحة مع الإخوان

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن دماء الشهداء لن تنساها الدولة المصرية مضيفا:" لن نخون دماء الشهداء بالمصالحة مع الإخوان ووضع أيدينا في أيدي الإخوان قضي الأمر الذي يخوض فيه بعض الخائضين" .

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أنه لا سلام ولا صلح ولا مغازلة ولا تمثيل ولا أي نوع من المصالح مع الإخوان أو من يدعون إلى ذلك.

رفض الإرهاب

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أنه لسنا مع المصالحة مما يدور مع هذا التيار، ربما يكون هناك خطأ هنا أو هناك ولكن الدولة المصرية قائمة بشرعيتها على رفض الإرهاب داخليًا وخارجيًا".

