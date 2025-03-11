مؤمن سليمان يقترب من تولي تدريب الشرطة العراقي

قال الإعلامي خالد الغندور إن مؤمن سليمان يقترب من العودة من جديد لتدريب فريق الشرطة العراقي.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"نادي الشرطة تواصل مع مؤمن سليمان خلال الأيام الماضية والمدرب رحب بالأمر ووافق مبدئيا".

وأضاف: "من المقرر أن يتولى مؤمن سليمان القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب عظيمة".

وأكمل :"تواصلنا مع مصدر مقرب من المدرب مؤمن سليمان، وكشف أن المدرب وافق بالفعل على العودة من جديد لتدريب الفريق".

وأكد: "من المقرر أن يطير مؤمن سليمان إلى العراق لعقد جلسة مع مسؤولي النادي للاتفاق على كافة البنود ومن ثم تولي تدريب فريق الشرطة"