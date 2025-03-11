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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري السوبر لكرة السلة

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 95- 91، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء امس الاثنين، على صالة اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

16/17

28/32

49/48

69/69

83/83

95/91


من المقرر، أن يواجه «سلة الزمالك» نظيره سبورتنج، يوم الجمعة المقبلة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة للدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: «كورو سيجورا مديرًا فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً».

سلة الزمالك الجزيرة دوري السوبر

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