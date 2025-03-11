الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري السوبر لكرة السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 95- 91، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء امس الاثنين، على صالة اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

16/17

28/32

49/48

69/69

83/83

95/91



من المقرر، أن يواجه «سلة الزمالك» نظيره سبورتنج، يوم الجمعة المقبلة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة للدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: «كورو سيجورا مديرًا فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً».