أنقذتهم العناية الإلهية.. نجاة 5 أشخاص سقطت بهم سيارة بترعة المريوطية

انتشلت الأوناش سيارة ملاكي سقطت بترعة المريوطية بركابها في منطقة شبرامنت جنوب محافظة الجيزة وأسفر الحادث عن إصابة ٥ أشخاص تم انقاذهم ونقلهم الى المستشفى.



وسقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية بطريق شبرامنت بالقرب من كوبري زويل بمدينة أبو النمرس.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة الجيزة إشارة من غرفة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية بطريق شبرامنت، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بأوناش ولودرات من مجلس مدينة أبو النمرس.



و أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص مستقلي السيارة، تم انتشالهم من المياه قبل غرقهم بمعاونة الأهالي ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتولت الأوناش انتشال السيارة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.