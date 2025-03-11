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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج: العالم كله وافق على الخطة المصرية لإعمار غزة

سمير فرج
سمير فرج
عادل نصار

كشف اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري، عن أن الخطة المصرية الحل الوحيد لأزمة قطاع غزة.


وأضاف اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن مصر وقفت بقوة أمام حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ورفضت التهجير ومصر من يدير وهى القوة على الأرض.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري، أن امريكا تعرف جيداً قيمة مصر وقوة الجيش المصري، متابعا أن مصر محور الأساس والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكمل اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري، أن العالم كله وافق على الخطة المصرية لقطاع غزة.


 

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