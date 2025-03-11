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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عادة تجعلك تشعر بالجوع بعد الفطار

السكر
السكر
ريهام قدري

 يعد تناول السكر بأي شكل من الأشكال  سواء كان السكر الأبيض أو البني او العسل  يؤدي إلى ارتفاع مباشر في مستويات الجلوكوز في الدم.

 وحتى إذا تم تناوله باعتدال، فإنه يساهم في مقاومة الأنسولين، أو عدم قدرة خلايا العضلات والدهون والكبد على الاستجابة كما ينبغي للأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم.

ويعد الحد اليومي الموصى به للسكر هو حوالي ست ملاعق صغيرة للنساء وتسع ملاعق صغيرة للرجال، ولكن بالنسبة لشخص مصاب بالسكري، حتى الكميات الصغيرة يمكن أن تجعل التحكم في نسبة السكر في الدم أمرًا صعبًا. 

تجنب السكر قدر الإمكان هو أفضل نهج.

وأكدت الدراسات أن السمنة ليست فقط بسبب تناول السكريات ولكن هذه السكريات تجعلك تشعر بالجوع بشكل أسرع .

ولذلك فيجب أن تتوخي الحذر عند تناول السكريات لأنها ليست فقط عامل في زيادة الوزن 

 وقد يخطر على بال المصابين بمرض السكري: اسئلة مختلفة فهل ينبغي تناول السكر باعتدال أم المحليات الصناعية تشكل خياراً أكثر أماناً 

المصدر india press

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