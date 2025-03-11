OnePlus تكشف عن زر ذكي جديد يطور من أداء الهاتف

أعلنت شركة OnePlus مؤخرًا عن إلغاء Alert Slider الشهير واستبداله بـ"زر ذكي" جديد.

أكد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي بيت لاو هذا التغيير الذي وصفه بأنه خطوة نحو تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا وقوة.

فيما يأتي هذا التطور بعد فترة قصيرة من انتشار الشائعات التي تنبأت بنهاية مفتاح التنبيه الذي أصبح رمزًا لتصميم OnePlus الفريد.

الزر الذكي الجديد

ويشار إلى أن الزر الذكي الجديد سيدمج وظائف مفتاح التنبيه السابق، لكنه سيقدم مجموعة أوسع من الخيارات المتطورة، مما يتيح للمستخدمين التحكم بمهام هواتفهم دون الحاجة إلى إيقاظها، على غرار ما قامت به آبل مؤخرًا في هواتفها الراقية مع زر العمل الجديد.

من المتوقع أن يتم تنفيذ هذا التغيير ليس فقط في الأجهزة الفاخرة، بل قد يشمل أيضًا الفئات المتوسطة، إذ أن مفهوم الزر الذكي يبدو مناسبًا لتعزيز تجربة المستخدم في مختلف فئات هواتف OnePlus.

العيوب

على الرغم من أن التحديث يعد خطوة إيجابية من حيث تقديم وظائف أكثر تطورًا، إلا أن الكثير من محبي OnePlus يشعرون بالحزن لفقدان تلك اللمسة المميزة التي طالما ميزت هواتف الشركة.

وبحسب التقارير، تتوقع OnePlus أن يحدث الزر الذكي الجديد ثورة في كيفية تفاعل المستخدمين مع هواتفهم، خاصةً في إدارة الإشعارات وتنفيذ إجراءات سريعة بلمسة واحدة.