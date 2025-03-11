بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

شهد الطريق الزراعي القاهرة - أسوان أمام مركز ملوي جنوب المنيا، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تفاصيل الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بالقرب من مركز ملوي.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

والمصابون هم خالد. م. ف 22 سنه، وحسام. م. ت 22 سنه، ومصطفى. م. ع 23 سنه، ومصطفى. ف. ا 22 سنه، وحازم. م. ف 20 سنه، وصالح. م. ح 22 سنه، والحسن. م. ح 22 سنه، وطه. غ. ا 22 سنه، ورافت. ع. ف 22 سنه، وعبد الله. ف. ع 22 سنه، وشخص اخر مجهول.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث السرعة الذائدة، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم ازالة اثار الحادث وفتح الطريق مرة اخري لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.