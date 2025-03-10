محافظ المنيا: الارتقاء بالخدمات الصحية أولوية وحملة مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

بالتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إطلاق حملة مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي غدا الثلاثاء ، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وجهود وزارة الصحة والسكان، وذلك من خلال توفير سيارة ماموجرام متنقلة أمام مستشفى أورام سمالوط لإجراء الفحوصات الطبية للسيدات مجانًا، على مدار أسبوع، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السيدات على الفحص الدوري، مما يسهم في الاكتشاف المبكر للأورام وزيادة فرص العلاج والشفاء.

وأكد المحافظ أن الارتقاء بالخدمات الصحية يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أهمية الحملات والمبادرات الطبية في تحسين مستوى الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، خاصة الأورام، لما لها من دور حيوي في تقليل نسب الوفيات وتحسين جودة الحياة، داعياً جميع السيدات المستهدفات إلى الاستفادة من خدمات الحملة وتحقيق رؤية الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين .

الكشف الطبي المبكر.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن سيارة الماموجرام المجهزة تُعد من أحدث الوسائل الطبية التي تعتمدها الوزارة، حيث تضم أجهزة متطورة وفريقًا طبيًا متخصصًا لضمان تقديم خدمات دقيقة وفعالة، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين السيدات بأهمية الكشف المبكر، مع توفير الفحص والعلاج مجانًا وفق أحدث المعايير الطبية.

