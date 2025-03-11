قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تلتقي رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لبحث دعم غزة
الإدارة التعليمية ترسل لجنة للتحقيق.. تطورات واقعة ضرب طالبة وخلع حجابها بالهرم
بريطانيا: قطع الكهرباء عن غزة يهدد بعواقب وخيمة
لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
الأرصاد: الموجة الحارة تستمر على البلاد لمدة أسبوع.. وهذه الظاهرة هي السبب
قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
ضابط بريطاني يصدم المتظاهرين: الاحتجاج لفلسطين ممنوع.. لكن لإسرائيل مسموح | شاهد
موعد ليلة القدر 2025.. ما هي علاماتها والأعمال المستحبة فيها
قبل مباراة القمة بساعات.. أبرز الممنوعات والمحظورات أثناء لقاء الأهلي والزمالك
وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن"
التشكيل المتوقع لموقعة ليفربول وباريس.. محمد صلاح يقود هجوم الريدز
تيك توك بين خيار البيع وتهديد الحظر.. الصراع يشتد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور أبوالحسن عبدالموجود إبراهيم أبو زيد، نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون خدمة المجتمع.

الدكتورة إيناس محمد إبراهيم حسن، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشؤون خدمة المجتمع.

الدكتور أحمد كامل راوي عثمان، عميدًا لكلية الآداب، جامعة حلوان.

الدكتور محمد جمال الدين عبدالحميد، عميدًا لكلية الطب البشري، جامعة بنها.

الدكتور محمد زيدان عبدالحميد محمود، عميدًا لكلية التربية النوعية، جامعة المنوفية.

الدكتور محمود إبراهيم عبدالعزيز طه، عميدًا لكلية التربية، جامعة كفر الشيخ.

الدكتور محمد علي محمد السيد وهدان، عميدًا لكلية التجارة، جامعة المنوفية.

الدكتور ياسر إبراهيم محمد داود، عميدًا لكلية التجارة، جامعة مدينة السادات.

الدكتور سعيد فاروق عبدالقادر موسى رجب، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة مدينة السادات.

الدكتور مؤمن عبد العزيز عبدالحميد أحمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية، جامعة سوهاج.

الدكتور أحمد عبدالرحيم حسين عبدالمنعم، عميدًا لمعهد الدراسات العليا والبحوث، جامعة الإسكندرية.

الدكتور خيري أحمد حسين حامد، عميدًا لكلية التربية، جامعة أسوان.

الدكتور محي الدين إسماعيل موسى العلامي، عميدًا لكلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.

الدكتور زغلول عباس حسنين علي، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان.

الدكتورة مرفت محمد رفعت محمد، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتعليم، جامعة بني سويف.

الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح محمد علي، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

الدكتور محمد السيد أحمد الفقي، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية.

الدكتور أيمن أحمد أحمد شتيوي، عميدًا لكلية الأعمال، جامعة الإسكندرية.
 

التعليم العالي البحث العلمي الجامعات المصرية وزير التعليم العالي قرارات جمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من القمة

صورة أرشيفية

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب

يران تنبعث من باطن الأرض

ظاهرة غريبة| نيران تخرج من باطن الأرض على طريق المحمودية.. ما القصة؟

بن شرقي وامام

خالد طلعت: الأهلي أخد كل حاجة من الزمالك.. بن شرقي وإمام والانسحاب

الإفراج عن سعد الصغير.. لماذا منحته المحكمة أقصى درجات الرأفة؟

الإفراج عن سعد الصغير.. لماذا منحته المحكمة أقصى درجات الرأفة؟

ترشيحاتنا

عمرو القطامي، عضو مجلس النواب

برلماني: خطوات مصرية جديدة لحلحلة القضية الفلسطينية ورفض التهجير

إعانات طوارىء

إعانات طوارىء ونفقات علاجية.. 10 اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة

مجلس النواب

تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد

بالصور

ضابط بريطاني يصدم المتظاهرين: الاحتجاج لفلسطين ممنوع.. لكن لإسرائيل مسموح | شاهد

ضابط شرطة
ضابط شرطة
ضابط شرطة

خبراء السيارات يحذرون من شراء "تسلا": فكروا مرتين

تسلا
تسلا
تسلا

علاج يقضي على البواسير نهائيًا.. ضعي هذه العشبة في الماء وشاهدي ماذا يحدث

علاج يقضي على البواسير نهائيًا
علاج يقضي على البواسير نهائيًا
علاج يقضي على البواسير نهائيًا

عشبة القرض كنز طبيعي بفوائد مذهلة.. أسرار لم تكشف من قبل

عشبة القرض
عشبة القرض
عشبة القرض

فيديو

آية عادل

بكلم ربنا ليل نهار| والدة آية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن: نفسيتي مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد