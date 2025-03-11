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الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية الحادية والأربعين بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يكرم عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

السيسي
السيسي
البهى عمرو

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام اليوم بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك خلال المشاركة في الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب.

وعرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد الندوة التثقيفية الحادية والأربعين بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب.


هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان .

وقال أبو العينين في كلمته أمام مجلس النواب والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد ”: " نحقق كل يوم انتصارات بالصمود المصري وكسر كل المخططات الأجنبية التي ترغب في أن تنال من الدولة المصرية".

تحية للرئيس السيسي 
وتابع أبو العينين : " تحية للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتحية للرئيس السيسي الذي واجه الإرهاب ودحره ".

وأكمل أبو العينين : " تحية مباركة طيبة للشهداء تحية لكل قادة القوات المسلحة الذين قدموا حياتهم في حرب أكتوبر لتحقيق الاستقرار والأمن واسترداد الأرض"، مضيفا: "تحية للزعيم الراحل أنور السادات".

السيسي مجلس النواب يوم الشهيد محمد أبو العينين الندوة التثقيفية

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