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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحسين جودة المياه والصرف الصحي.. أبرز تكليفات محافظ الغربية لرئيس شركة المياه الجديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم، اللواء محمد عبد الفتاح يوسف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب الجديد في أول يوم لتوليه مهام عمله، حيث عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا مع رئيس الشركة الجديد لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وخطة العمل الخاصة بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المحافظة.

محافظ الغربية:أولويات المرحلة المقبلة وخطة العمل الخاصة بتحسين خدمات المياه والصرف

وخلال اللقاء رحّب المحافظ برئيس الشركة الجديد متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره قطاعًا حيويًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر كما شدد المحافظ على أهمية العمل بروح الفريق والتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

وجّه اللواء أشرف الجندي عددًا من التكليفات لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أول يوم لتوليه المنصب جاء أبرزها الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية والخطط التوسعية لمد شبكات المياه والصرف الصحي إلى المناطق الأكثر احتياجًا ضرورة تحسين كفاءة المحطات، ورفع جودة المياه المقدمة للمواطنين من خلال الصيانة الدورية والفحوصات المستمرة تكثيف الجهود لحل المشكلات العاجلة التي تواجه المواطنين، خاصة فيما يتعلق بانقطاعات المياه أو أعطال الصرف الصحي اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات مثل الوصلات العشوائية أو التعديات على الشبكة تطوير آليات تلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لأي أعطال من خلال فرق الطوارئ والمتابعة المستمرة.

الجندي :لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم الشركة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية ضمن خطط التنمية المستدامة.

من جانبه أعرب اللواء محمد عبد الفتاح يوسف عن سعادته بثقة القيادة السياسية وتكليفه بهذه المهمة مؤكدًا أنه سيعمل بكل جهد لتحقيق تحسين ملموس في مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة.

وأوضح رئيس الشركة الجديد أنه بدأ بالفعل في وضع خطة شاملة لتطوير الشركة ورفع كفاءة التشغيل تشمل الإسراع في تنفيذ المشروعات وتحسين جودة المياه من خلال زيادة معدلات الصيانة والتشغيل الأمثل للشبكات وضع حلول عاجلة للمناطق التي تعاني من ضعف أو انقطاع الخدمة رفع كفاءة محطات المعالجة وتحسين خدمات الصرف الصحي في جميع مراكز ومدن المحافظة، كما أكد أنه سيعمل بالتنسيق مع المحافظة وجميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق الأهداف المرجوة منها

وفي ختام اللقاء أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين في أسرع وقت ممكن

كما شدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية لضمان تحسين كفاءة الخدمات وتوفير بيئة نظيفة وصحية لجميع المواطنين مشيرًا إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم لرئيس الشركة الجديد وفريق العمل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الغربية شركة الشرب والصرف الصحى مياه مدير فرع

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