الرئيس السيسي: أبطال مصر ضحوا بالغالي والنفيس لتحقيق الأمن والاستقرار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قوة الشعب المصري وتضحياته في الدفاع عن الوطن، موضحاً أن رجال مصر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم قدموا المستحيل للحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وقال الرئيس في كلمته خلال احتفال يوم الشهيد: "كل عام وشعب مصر الأصيل بخير، وفي يوم الشهيد نحتفل بأبطال مصر الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن".

تضحيات الأبطال

واحتفل مصر بـ يوم الشهيد بالتزامن مع ذكرى العاشر من رمضان، الذي شهدت فيه القوات المسلحة المصرية معارك بطولية ضد أعداء الوطن، والتي كانت حرب أكتوبر عام 1973 نقطة فارقة في تاريخ مصر.

وأكد الرئيس السيسي أن هؤلاء الأبطال لم يترددوا لحظة واحدة في التضحية من أجل مصر، مما ساهم في تحقيق الاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته، "شاهدنا الأبرار الذين قدموا المستقبل المصري بدمائهم، الذين مهدوا لنا الطريق نحو الاستقرار".