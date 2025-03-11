لتفعيل مبادرة حقّك بالميزان.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد عددًا من المخابز

تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددًا من المخابز بنطاق مدينة الخارجة؛ لمتابعة تفعيل مبادرة (حقك بالميزان) التي تهدف للقضاء على مشكلة تفاوت الأوزان في رغيف الخبز المدعم.

ورافق نائب المحافظ، خلال الجولة، أيمن شريعي مدير مديرية التموين، والدكتورة سلوى مصطفى مدير فرع حماية المستهلك، وأحمد سعيد وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

صرف الخبز المدعم بالوزن حفاظًا على حق المواطن

وتابعت نائب المحافظ عملية صرف الخبز المدعم بالوزن حفاظًا على حق المواطن، وأجرت اتصالًا مفاجئًا بالخط الساخن لتلقي الشكاوى للتأكد من تفعيل الخط والرد الفوري على المواطنين.

ووجهت القائمين على تلقي الشكاوى بحصر الشكاوى بشكل يومي وعرض تقرير بها لحلها وتلافيها؛ متمنية أن تؤتي المبادرة ثمارها المرجوة.