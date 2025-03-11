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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الشرقية يُطلق أولى فعاليات ليالى رمضان الفنية بساحة قصر الزقازيق

عروض فنية
عروض فنية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى.

وأشار  إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن ، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

إنطلاق أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية

و فى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي و مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى إنطلاق أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة الزقازيق وتنوعت الفعاليات ما بين عروض فنية وورش للفنون التشكيلية وعروض مسرحية ، حيث أحيت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف عروض فلكلورية تعبر عن الطابع الشعبي لعادات وتقاليد المجتمع الشرقاوى كرقصة الحصان والفرح الشرقاوى والتحميلة وكف العرب والعصا والسقايين، كما أبهرت رقصة التنورة الحضور .

و تضمنت الأنشطة المقدمة عرض فنى لفريق براعم فرقة الشرقية للفنون الشعبية تحت التأسيس بقيادة الفنان أحمد ماهر حيث قدم الفريق أغنية، رقصة الحلاوة، السبوع، رقصة انتباه وعلى هامش الفعاليات شاهد أحمد سامى خاطر العرض المسرحي "فاوست" إخراج محمد الدرة، تأليف يوهان جوتة، ضمن عروض الفضاءات المغايرة بقاعة النشاط بقصر ثقافة الزقازيق.

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى دور قصور الثقافة وما تقدمه من أنشطة ثقافية وفنية حيث نفذ فرع ثقافة الشرقية عدد من الورش الفنية منها ورشة عمل زينة رمضان، وورشة رسم على وجوه الأطفال للفنانة مى محمد وأسماء فاروق بساحة القصر و ورشة كيفية عمل فانوس رمضان للفنانة تريزا فريد وزينب عطية بالمرسم، قدمت فرقة الشرقية للأراجوز لمهدى السيد وتريزا فريد وزينب عطية وأحمد سمير عرض تحدث عن تطبيق توت وأهميته وما يحتويه من كتب وقصص للأطفال في الوقت الحالي.

وزارة الثقافة الشرقية اخبار الشرقية قصر الثقافة بالشرقية

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ثقافة الشرقية يُطلق أولى فعاليات ليالى رمضان الفنية بساحة قصر الزقازيق

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