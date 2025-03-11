فانوس بطول خمسة أمتار يزين جامعة المنصورة

صممت الدكتورة داليا خليفه مدير إدارة النشاط الفني، بجامعة المنصورة و مجدي خالد مدير المخيم الكشفي، فانوس رمضانى مميز من خلال أعمال يدوية ليكون يعد أحد أهم مظاهر الأحتفال بالشهر الكريم .

ويأتي هذا النشاط برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف االدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية وأحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب.

وتم تنفيذ الفانوس برؤية فنية تشكيلية من خلال الأعمال اليدوية، تم وضع فانوس رمضان من أمام بوابة جامعة المنصورة لإضفاء البهجة والسرور وأجواء شهر رمضان الكريم.



تم تصميم الفانوس بالكامل ضمن أنشطة قطاع التعليم والطلاب.

ويعد بادرة لمحاكاة تصنيع فانوس رمضان الذي تتميز مصر بصناعته يدويا ويتوارثه الأجيال ويعد أحد أهم مظاهر الأحتفال بالشكر الكريم.

ويبلغ طول الفانوس خمسة أمتار ونصف و استغرق العمل فيه ثمانية أيام وتم فيه استخدام خامات متعددة راعت الحفاظ على الشكل التراثي للفانوس المصري.

