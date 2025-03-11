أصدرت الولايات المتحدة وأوكرانيا بيانًا مشتركًا اليوم، يُعلن عن استئناف المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، والاتفاق على بدء مفاوضات فورية تهدف إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة.

أفاد البيان أن الولايات المتحدة ستستأنف تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك رفع التجميد عن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

يُعتبر هذا الإجراء خطوة حاسمة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

كما أشار البيان إلى توافق الجانبين خلال المحادثات التي جرت بينهما في جدة بالسعودية على البدء فورًا في مفاوضات تهدف إلى تحقيق سلام دائم.

وفي هذا السياق، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول اقتراح أمريكي بشأن وقف فوري مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، بهدف تهيئة الأجواء المناسبة للمفاوضات.

وأكد البيت الأبيض أن الأجواء إيجابية بشأن المحادثات الأمريكية الأوكرانية المنعقدة في السعودية، مما يعكس التزام الجانبين بالتوصل إلى حلول سلمية للأزمة. من جانبه، صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، بأن "المفاوضات مع الوفد الأوكراني في جدة تسير بشكل جيد".

أشادت الخارجية الأمريكية بالخطوات المهمة التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوكرانيا نحو استعادة السلام الدائم لأوكرانيا.

وأكدت أن هذه الجهود المشتركة تُظهر التزامًا حقيقيًا بإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.