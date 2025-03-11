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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى سارة.. طرح الكعك والبسكويت بأسعار مخفضة فى منافذ الزراعة

الكعك والبسكويت
الكعك والبسكويت
شيماء مجدي

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة،  أن معهد تكنولوجيا الأغذية التابع للوزارة بدأ بالفعل يستعد لإنتاج كميات من الكعك والبسكويت استعدادا لعيد الفطر المبارك .

وقال "إبراهيم " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، إنه سيتم طرح الكعك والبسكويت والبيتى فور قبل عيد الفطر بوقت كافي بمنافذ الزراعة بتخفيضات تتراوح من 20 ل 30% ، وبجودة جيدة لإنها تتم تحت إشراف متخصصين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وأشار " مستشار وزير الزراعة " أنه يتم زيادة المعروض من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة لرفع العبء عن المواطن البسيط خلال شهر رمضان الكريم .

السلع بأسعار مخفضة 

وأوضح أن الهدف الأساسى للمنافذ هو توفير مواد غذائية ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة، وحرصًا من الوزارة الدائم على توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية من خلال غرف العمليات لمتابعة سير العمل ومنع التلاعب فى الأسعار.

وقال وزير الزراعة ، إن هذه المعارض سوف تستمر إلى ما بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن مصر أيضا لم تنسى أهالينا في غزة من خلال إرسال القوافل الغذائية لهم ، حيث تتحمل أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية للأشقاء بقطاع غزة تنفيذا لتكليفات القيادة أيضا مصر توفر السلع الغذائية لاشقائنا العرب المتواجدين على أرضها.

ويرصد موقع صدى البلد أماكن منافذ وزارة الزراعة 

منافذ محافظة القاهرة:
- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام.


- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).


- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم.


- منفذ نادي دجلة طرة البلد.
منافذ محافظة الجيزة:
وتغطي منافذ بيع منتجات الزراعة جميع مناطق الجيزة، ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي، ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارة، ويعد أشهرها:
- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي تطرح بها جميع أنواع الخضراوات واللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربات.
- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة.


وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم.
يوجد بها خضار وفاكهة وجميع المواد الغذائية.


- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها - الحي المتميز - سنتر 3.


 

الزراعة وزارة الزراعة أسعار مخفضة منافذ وزارة الزراعة البسكويت الكعك

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