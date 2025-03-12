الديهي يستنكر أزمة مباراة القمة: العبث بمثل هذه المواقف غياب للحكمة

استنكر الإعلامي نشأت الديهي ما حدث خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي لم يحضرها فريق الأهلي اعتراضًا على عدم استقدام حكام أجانب، معتبرًا أن الجميع أخطأ في التعامل مع الأزمة.

الديهي: الأندية لها جمهور ولا يجوز العبث بهذه المواقف

خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، علّق الديهي على الأزمة قائلًا:

"هذه الأندية لها جمهور كبير، والعبث بمثل هذه المواقف يمثل غيابًا للحكمة، وطوال عمر النادي الأهلي يُعرف بأنه نادٍ لرجال الدولة".

انتقادات لوسائل التواصل الاجتماعي وردود الأفعال

أعرب الديهي عن استغرابه من حجم الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المباراة، قائلًا:

"ما يحدث شيء غير مقبول، وجدت أن الحديث كله عن تأجيل المباراة أو انسحاب، والموضوع أخذ أبعادًا غير طبيعية، ماذا يحدث يا جماعة؟!".

ودعا الجميع إلى الانتباه إلى القضايا الأهم، قائلًا:

"الناس تتحدث عن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، بينما نحن مشغولون بأزمة مباراة، هذا أمر غير منطقي".

انتقاد تركيز الجمهور على الأمور غير الهامة

وجّه الديهي رسالة للجمهور، مشيرًا إلى أن بعض القضايا تأخذ اهتمامًا أكبر من حجمها، قائلًا:

"هناك شيء خاطئ، نحن نلهث وراء تريندات وأمور لا تفيد، علينا أن نكون رجال دولة وألا يتم ابتزاز الدولة بالجمهور".