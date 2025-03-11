هل يستفز محمد رمضان الجمهور؟.. أحمد التهامي يوضح

قال الفنان أحمد التهامي، إن الفنان محمد رمضان صديق وأخ عزيز، وعملنا معًا من قبل، وأنا أُقدّر نجاحه وأحب متابعة أعماله. فهو فنان مجتهد وموهوب منذ سنوات، وأتمنى له دائمًا المزيد من التألق."

وأكد التهامي، خلال لقاء له ببرنامج “خط احمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه ربما أحيانًا يكون هناك بعض الأمور التي قد يستفز بها الجمهور، لكن في كثير من الأحيان، تكون مجرد دعابة أو نوع من الفكاهة التي يتفاعل معها الناس.

الجمهور يحب الضحك

وتابع الفنان أحمد التهامي، أن الجمهور يحب الضحك، وأنا شخصيًا أحب تقديم الإفيهات التي تُدخل السعادة على قلوب الناس."

