الصلح بعد الأزمة.. مها أحمد وكرارة والسقا يتجاوزون الخلاف بوساطة التهامي

علق الفنان أحمد التهامي على تدخله في أزمة الفنانين مها أحمد، أمير كرارة، وأحمد السقا، موضحًا أنه حاول لعب دور "حمامة السلام" من أجل تهدئة الأمور واحتواء الخلاف. وقال: "أنا أحب الثلاثة، ورأيت أن لدي فرصة لفعل شيء إيجابي، فكان من واجبي التدخل لحل الأزمة، خاصة أن علاقتي جيدة بالجميع".



وأشار التهامي خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” على قناة الحدث اليوم، إلى أنه لا يرى من اللائق أن تكون هناك خلافات بين الزملاء تُعرض على العلن، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور يجب أن تُحل بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي.

الصلح كان شيئًا يسعد الجميع



وأوضح أن منشوره حول الأزمة كان له تأثير إيجابي، حيث قام الفنان أمير كرارة بالتعليق عليه، معلنًا عن تصالحه مع مها أحمد، حيث كتب: "مها دي أختي".

وأشاد التهامي برد فعل كرارة، واصفًا تصالحه مع مها أحمد بأنه دليل على الجدعنة، ومؤكدًا أن الصلح كان شيئًا يسعد الجميع، خاصة أن مها أحمد تعتبر جزءًا من عائلته، كونها زوجة الفنان مجدي كامل، الذي تربطه به علاقة أخوية قوية.

