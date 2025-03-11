أحمد السقا أم محمد رمضان؟.. من هو الفنان المفضل لأحمد التهامي للعمل معه

كشف الفنان أحمد التهامي، عن اختياره بين العمل مع النجم أحمد السقا أو الفنان محمد رمضان إذا عُرض عليه دور مميز مع كل منهما في الوقت ذاته، أكد أن كلاهما إضافة قوية لأي عمل فني.

وأشار خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” إلى أن التعاون مع أي منهما سيكون فرصة رائعة. ولكن بعد إصرار المحاور على اختيار اسم واحد فقط، أوضح التهامي أنه سيختار العمل مع محمد رمضان.

وتحدث الفنان أحمد التهامي عن أبرز الشائعات التي واجهها خلال مشواره الفني، مشيرًا إلى أن أكثر الشائعات التي أثرت فيه كانت شائعات وفاته، والتي تكررت أكثر من مرة.

