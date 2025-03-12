أحمد التهامي: النجاح بلا سقف وحب الجمهور هو المكسب الحقيقي .. فيديو

قال الفنان أحمد التهامي، إن النجاح لا حدود له، والأحلام لا سقف لها، لكنني أحمد الله على ما حققته حتى الآن. أرى ذلك في محبة الناس لي عندما أكون في الشارع وأتفاعل معهم، وهذا بحد ذاته نجاح كبير. ومع ذلك، لا يزال لدي طموح لتحقيق المزيد، لأنني أعشق عملي وأحترم مهنتي وأحب جمهوري."



وبالحديث عن تأثير العلاقات في المجال الفني، أوضح التهامي وجهة نظره، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قائلًا: بالتأكيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية تلعب دورًا في أي مجال، وليس فقط في الفن. لكن في النهاية، الفنان الحقيقي هو الذي يستمر بموهبته، وليس فقط بعلاقاته."



وعندما سُئل عن أمر قد يرغب في تغييره إذا عاد به الزمن، قال التهامي: بصراحة، أنا راضٍ عن حياتي، وأؤمن بأن القناعة كنز حقيقي. لكن ربما لو كان بإمكاني تغيير شيء واحد، فهو أنني لا أستطيع تقديم عمل لا أحبه، حتى لو كانت الفائدة المادية كبيرة.. لا أستطيع التمثيل في دور لا أشعر به."



أما عن رأيه في مقولة "الفن غدار"، فقد أجاب بتردد: الفن مهنة صعبة للغاية، وأي شخص يعمل فيها يعلم ذلك جيدًا. لذا لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا، لكن يمكنني القول إنها مهنة تتطلب الصبر والتحدي."

