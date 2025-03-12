خطة محكمة لضبط الأسواق في دمياط.. اجتماع طارئ لمتابعة توافر السلع الأساسية

ترأس اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٥، لمتابعة توافر أرصدة السلع الأساسية والغذائية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري مديريات الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى مديري إدارتي المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من توافر السلع الأساسية والغذائية بأسعارها المحددة. كما بحث السكرتير العام المساعد الأطر العامة للعمل وآليات التنفيذ على أرض الواقع، من خلال تشكيل مجموعات عمل مصغرة بكل وحدة محلية. علاوة على ذلك، تمت مناقشة التحديات والمقترحات المطروحة لتحسين الأداء وتنفيذ الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.