تحرير 1620 محضرا تموينيا للأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بدمياط

شنت مديرية التموين بدمياط حملات مكثفة خلال شهر فبراير الماضي أسفرت عن تحرير ١٦٢٠ محضر .

وصرح مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط بأن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ٢١٦ محضر ، بعد رصد مخالفات مابين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم الإعلان عن قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات وعدم وجود لوحة كما تم تحصيل مبلغ ٣٣٠٨٥٩٥٧ جنية مخالفات متأخرة على المخابز وجاري تحصيل باقى المتأخرات .

كما أسفرت الحملات التي شنتها مديرية التموين على الاسواق لمتابعة حركة السلع بالأسواق، عن تحرير ١٣٩٩ محضر لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية ورصد حالات غش تجاري وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر وعدم الاعلان عن مخزن وخبز سياحي وعدم وجود سجل تجاري وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المحدد ، هذا وقد تم سحب ٦٠ عينة من الدقيق والقمح لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات .

‏ هذا وقد أكد مدير مديرية التموين أن الحملات الرقابية ، لضبط الاسواق ومستودعات الغاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة ، مستمرة لضبط المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة المخالفين .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع و مستودعات البوتاجاز، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والتأكد من توافر المواد البترولية