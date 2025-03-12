دعواتكم .. رامي ربيعة يطلب الدعاء لابنته بعد تعرضها لأزمة صحية

طلب رامي ربيعة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، الدعاء لابنته بعد تعرضها لأزمة صحية.

ونشر ربيعة صورة لها من المستشفى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاءً لا يغادر سقما، اللهم اشفي غاليا وعافيها يارب، دعواتكم”.

وشهدت قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك واقعة غير مسبوقة، بعدما غاب الفريق الأحمر عن الحضور إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، اعتراضًا على عدم تلبية طلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

انتظر الحكم محمود بسيوني 20 دقيقة وفقًا للوائح قبل أن يطلق صافرة النهاية، معلنًا إلغاء المباراة، على أن يُحال القرار النهائي إلى رابطة الأندية المحترفة للفصل في الموقف وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

القرار المتوقع وفقًا للوائح

من المتوقع أن يُعتبر الأهلي خاسرًا بنتيجة 0-3 لصالح الزمالك، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده، بجانب توقيع غرامة مالية عليه، وفقًا للوائح الدوري المصري الممتاز.

وبناءً على ذلك، سيظل الأهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما سيرتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث، مما يزيد من سخونة المنافسة على اللقب.

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

وجدّد مسؤولو النادي الأهلي تهديدهم بعدم استكمال منافسات الدوري حال عدم الاستجابة لطلبهم المتعلق بتعيين حكام أجانب للمباريات الحاسمة، ما ينذر بأزمة جديدة في المسابقة المحلية خلال الفترة المقبلة.