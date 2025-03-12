عصام كاريكا يكشف المستور بمقالب رامز جلال.. وهذا ما لا يعرفه الجمهور |فيديو

قال الفنان والملحن عصام كاريكا إنه شارك في برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال ثلاث مرات، ومع هاني رمزي أربع مرات، مشيرًا إلى أنه كان على علم بمشاركته في برامج رامز جلال، لكنه لم يكن يعرف طبيعة المقلب بالتحديد.

وأضاف كاريكا، خلال لقائه في برنامج "سابع سما" المذاع على قناة النهار، أن المشاركين في برامج رامز جلال يتقاضون مبالغ مالية كبيرة، موضحًا: "تعمل حلقة مع رامز.. وتعلن اعتزالك بكرة".

كما كشف كاريكا، خلال استضافته مع الإعلامية راغدة شلهوب، العديد من الأسرار والكواليس حول مشواره الفني، وأبرز المحطات التي شكلت نجاحه في مجال الغناء والتلحين.

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