إبرام سعيد يتألق في «أولاد الشمس» ويكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دوره

يواصل الفنان إبرام سعيد تألقه في مسلسل أولاد الشمس، الذي يُعرض حاليًا ضمن ماراثون دراما رمضان 2025.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، قال إبرام سعيد: "أجسد شخصية سيد، وهو شاب يُحب الملاكمة وصديق مقرب لـ(ولعة)، الذي يجسده الفنان أحمد مالك. يتعرض سيد لصدمة قوية عندما يكتشف أن ولعة يُحب سحر (فرح يوسف)، إذ إنه شديد التعلق بوالدته ويُغير عليها كثيرًا، وفي الوقت ذاته يُحب ولعة كصديق، ما يجعله يشعر بصدمة عاطفية."

وعن أجواء التصوير، أضاف: "سعيد جدًا بالعمل مع فريق المسلسل، فهذا كرم كبير من الله، والكواليس مليئة بالحب والطاقة الإيجابية. كما أنني سعيد للغاية بردود فعل الجمهور حول العمل."

عن مسلسل "أولاد الشمس"

أولاد الشمس هو مسلسل كوميدي يجمع بين أحمد مالك وطه دسوقي، حيث يجسدان شخصيتي ولعة ومفتاح، شابين يعيشان في دار الشمس للأيتام منذ طفولتهما، ويعملان كلصوص لحساب مدير الدار مجدي.

ورغم الاختلافات المستمرة بينهما، فإنهما يمتلكان طرقًا مختلفة في التفكير والتخطيط، مما يساعدهما على الإطاحة بمدير الدار في إطار درامي مشوق.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، عايدة فهمي، معتز هشام، وفليكس.