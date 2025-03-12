تحركات دبلوماسية مكثفة .. مصر تؤكد دعمها لحل مستدام في ليبيا

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، استمرار مصر في جهودها لدعم الأطراف الليبية في التوصل إلى توافق، وتعزيز مسار الحل الليبي-الليبي، مع احترام مؤسسات الدولة، بما يمهّد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير للممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، "هنا تيته".

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي هنّأ المبعوثة الأممية على توليها منصبها، معربًا عن تطلع مصر للتعاون معها بما يسهم في نجاح مهمتها، ويدعم جهود التوصل إلى حل مستدام للأزمة الليبية، بقيادة وملكية ليبية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدد على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وفق جدول زمني محدد، بما يضمن وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها.