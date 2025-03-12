أحمد وفيق: مصطفى شعبان وقع عقدا مع المشاهدين

أشاد الفنان أحمد وفيق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالفنان مصطفى شعبان في مسلسله الجديد “حكيم باشا”.

وعلق أحمد وفيق قائلًا: “أحلى ما في مصطفى شعبان إنه عامل عالم وقواعد وعقد مع المشاهدين.. إنه هيقدم الدراما بقوانينه ورؤيته وبطعمه، والجمهور موافق، ودي حاجة مش سهلة وتراكم سنين.. وأخيراً مصطفى شعبان على الحصان برنس بجد”.

جدير بالذكر أن مصطفى شعبان يخوض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “حكيم باشا”.

مسلسل «حكيم باشا» من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان، ويشاركه في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.