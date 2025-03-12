تامر فرج: أتمني التعامل معي كإنسان أولا .. وهذا سبب ابتعادي عن المسرح |فيديو

تحدث الفنان تامر فرج عن سبب ابتعاده عن المسرح، بعد مشاركته فى أكثر من عمل مسرحي ناجح مؤخرا ، مؤكدا أن التراكمات هى التى وضعته فى هذا الضغط.

وقال تامر فرج خلال لقائه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي: “أنه لا يضع شروط للمشاركة فى أى عمل مسرحي، لكنه يتمني أن يعامل كإنسان فى مجال الفن بشكل عام وليس كجماد؛ حتى يكون هناك تعاون بين القائمين على العمل والمسرح لإنجاحه وليس مجرد طرح عمل فقط”.

وأضاف تامر فرج: أن سبب الأزمة هو التراكمات ووضع الكثير من الشروط التعجزية للفنان بشكل عام مثل ما واجهه فى مسرحية الحفيد ، وطيب وأمير".

وعن مشاركته فى عمل مسرحي مجددا ، قال تامر فرج: “أتمني أن أشارك فى عمل مميز ومحترم؛ لأن المسرح هو عشقي الأول والفن رسالته هو إسعاد الجمهور”.

تامر فرج فى ماراثون رمضان 2025

يشارك الفنان تامر فرج فى الماراثون الرمضاني 2025، في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، علاء مرسي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز.