وزير الخارجية والهجرة يستقبل المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، هانا تيتييه، الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للمبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا على توليها منصبها.

وأعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون معها بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل مستديم للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية، ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي/الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وكذلك بما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فيها مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.