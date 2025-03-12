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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الدقهلية: لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الخدمات بالأحياء

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

 تابع اللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، الحملة التفتيشية الثانية علي الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، لمتابعة مدى التزام الوحدة بتلافي السلبيات التي تم رصدها خلال الحملة التفتيشية الأولى مؤخرا و التي قام بها “'محافظ الدقهلية”.حملة لمتابعة اوجه القصور بحى غرب

واستهدفت هذه الحملة الوقوف على أوجه القصور التي تم تسجيلها سابقًا والعمل على معالجتها، من خلال تحسين الأداء الإداري وضمان تحقيق الانضباط داخل الوحدة المحلية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.

وخلال جولته التفقدية برئاسة ديوان حي غرب المنصورة ومباشرته لأعمال الحملة ، شدد اللواء محمد صلاح أبو كريشة على ضرورة الالتزام بالمعايير الإدارية السليمة والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مختلف الإدارات لضمان تنفيذ التوجيهات الصادرة من المحافظة.

وتفقد السكرتير العام اعمال المركز التكنولوجي في ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وغيرها من مصالح وطلبات المواطنين، كما تفقد ادارات الايرادات والشئون الادارية وباقي الادارات التنفيذية برئاسة الوحدة المحلية للحي.

 لا تهاون مع أي تقصير في الخدمات

وأكد السكرتير العام أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الخدمات، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجولات الرقابية لضمان استمرار التحسن في الأداء وتقديم خدمات تليق بأهالي الدقهلية.

واستمع “ أبو كريشة” خلال الزيارة إلى ملاحظات العاملين والمواطنين، واعدًا باتخاذ إجراءات سريعة لحل أي مشكلات تعوق سير العمل، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ في تحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء الحكومي.

رافق السكرتير العام في الحملة التفتيشية، حسين البغدادي، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة،المهندس ماهر ابو المجد مدير عام مركز المعلومات، والمهندسه فريدة عبد الله مدير عام الشئون الهندسية، المهندسه ريهام احمد مدير عام المكتب الفني بالمحافظة ، محمد صلاح م. المتابعة بادارة الحوكمة وفريق العمل من إدارة الحوكمة والمراجعة، حيث تم متابعة الأداء الإداري للعاملين، ومدى التزامهم بتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.
 

الدقهلية جولة محافظ السكرتير حى غرب

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