تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 9 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 9 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 34 سفينة.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الأربعاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31 ألفا و280 طنا تشمل: 12350 طن يوريا و3120 طن أسمنت معبأ و700 طن علف بنجر و103 أطنان بصل و15007 أطنان بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفا و826 طنا تشمل: 9500 طن ذرة و16405 أطنان قمح و1037 طن خشب زان و6592 طن حديد و12473 طن خردة و550 طن أبلاكاش و2000 طن زيت طعام و3869 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1269 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 589 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 102 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2723 حاوية مكافئة.



وأشارت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 137 ألفا و203 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94 ألفا و805 أطنان، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2539 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5675 حركة.