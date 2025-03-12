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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار أعمال الحفر لإنشاء 5 عمارات سكنية جديدة بشارع باتا بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تتواصل أعمال الحفر والإنشاء بموقع مشروع تطوير شارع باتا بمدينة الغردقة، حيث يجري العمل على إنشاء 5 عمارات سكنية جديدة بديلاً عن المباني القديمة المتهالكة، وذلك بتمويل من صندوق إسكان المحافظة وتحت إشراف مديرية الإسكان بالبحر الأحمر.

112 وحدة سكنية ومساحات متنوعة


أكد كمال سليمان، السكرتير العام للمحافظة، أن المشروع يشمل 112 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة (100، 110، 120 مترًا مربعًا)، بالإضافة إلى 22 محلًا تجاريًا، موضحاً أنه سيتم تسليم السكان الأصليين وحداتهم فور الانتهاء، فيما سيتم طرح الوحدات المتبقية في مزاد علني سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

متابعة مستمرة لتنفيذ المشروع


يأتي هذا المشروع ضمن خطط المحافظة لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة الخدمات، بما يحقق الاستقرار للأهالي ويوفر بيئة معيشية أفضل تتماشى مع خطط التنمية العمرانية في مدينة الغردقة.

الغردقة مديرية الإسكان محافظة البحر الأحمر إنشاء عمارات سكنية تطوير المناطق السكنية

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