ليلة في رحاب أرض الفيروز.. أمسية رمضانية بمتحف شرم الشيخ

ينظم متحف شرم الشيخ ، أمسية رمضانية مميزة تحت عنوان “ليلة في رحاب أرض الفيروز”، غدا الخميس في المتحف ، حيث يصطحب الزوار والسائحين في رحلة ساحرة إلى قلب التراث السيناوي الأصيل.

وأوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن الأمسية الرمضانية ستتضمن تذوق الفراشيح السيناوي، أحد أشهر أنواع الخبز التقليدي في سيناء، بالإضافة إلى أجواء روحانية دافئة تعكس أصالة وثقافة أرض الفيروز.

وستشمل الأمسية الرمضانية في متحف شرم الشيخ ،فقرات تراثية ممتعة وألعاب شعبية تعيد إلينا عبق الماضي الجميل، لإضافة أجواء تخلدها زكريات الزوار.

متحف شرم الشيخ



يذكر أن متحف شرم الشيخ يعد جسراً بين الحضارات، حيث يضم قطعاً أثرية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، ما يجعله المكان المثالي لتسليط الضوء على فكرة التعايش بين الثقافات والأديان.

وافتتح رئيس الجمهورية متحف شرم الشيخ في أكتوبر 2020، ويعد المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.

