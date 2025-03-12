رسالة من ترامب إلى إيران يسلمها مسئول عربي

قالت وسائل إعلام إيرانية إن مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران اليوم الأربعاء، بعد أن قال عراقجي إن مبعوثا عربيا سيسلم قريبا رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن "أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة سيلتقي ويجري محادثات مع عباس عراقجي (الأربعاء)".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال عراقجي إنه من المتوقع أن يسلم "مبعوث من دولة عربية" رسالة ترامب "قريبا" في طهران.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه كتب إلى أعلى سلطة في إيران، المرشد علي خامنئي، داعيا إلى محادثات نووية جديدة بينما حذر من عمل عسكري محتمل إذا رفضت طهران.

وفي اليوم التالي، رفض خامنئي ما أسماه تكتيكات البلطجة ، قائلاً - دون تسمية ترامب - إن سعي الرئيس الأميركي إلى المفاوضات لا يهدف إلى حل القضايا بل إلى فرض المطالب الأمريكية على إيران.

وكان خامنئي قد عارض أي محادثات مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، ووصف المفاوضات مع واشنطن بأنها "ليست عقلانية ولا ذكية ولا شريفة".

أعلنت طهران أنها لن تتفاوض تحت "أقصى قدر من الضغط". هذه السياسة، التي أعاد ترامب فرضها عند عودته إلى البيت الأبيض في يناير.

كان الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين إيران والقوى العالمية الكبرى قد عرض على طهران تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.