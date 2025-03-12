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400 ألف وحدة سكنية بعد العيد.. برنامج ضخم للإسكان بتسليم فوري| تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

400 ألف وحدة سكنية بعد العيد.. برنامج ضخم للإسكان بتسليم فوري| تفاصيل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن الرئيس وجه باطلاق برنامج كبير جدا للاسكان عقب العيد بـ 400 ألف وحدة سكنية لكل الفئات من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وستكون جاهزة لتسليم الفوري واقصاها الي سنتين كحد اقصي.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنيئه للشعب المصري بمناسبة يوم العاشر من رمضان وهو نصر حرب اكتوبر لافتا إلى انه يوافق يوم الشهيد مما يجعل كل مصري مستعد المواطن لفداء الوطن.

رسائل مهمة من الرئيس السيسي

واضاف ان الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة خلال تواجده في الكليات العسكرية وهو تقديم كل التحية والشكر للشعب المصري لدعمه وتأييده للدولة المصرية مشيرا الي ان الرئيس ينتهز هذا الفرصة لعرض ما يتم في الدولة وثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار الى انه كان هناك اجتماعات مع السياحة والاثار وتم الاتفاق النهائي على افتتاح المتحف المصري الكبير في  3يوليو وستكون في احتفالية علي اعلي مستوى .


توفير الإسكان لجميع المصريين

وتعمل الدولة على توفير الإسكان لجميع المصريين، سواء في الداخل أو للمصريين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة بيت الوطن، والتي تستهدف ربطهم بوطنهم عبر وحدات سكنية متاحة في أغلب المحافظات.

وتشهد المبادرة إقبالًا كبيرا وقام العديد من المواطنين بدفع مقدمات الحجز منذ عام، وهم على وشك استلام وحداتهم، كما أكد أن جميع الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان تحظى بطلب كبير.

كما اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الخطوات التنفيذية المتخذة في إطار مبادرتي بيتك في مصر وبيت الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت تقريبًا في تنفيذ مليون وحدة سكنية كما وعد الرئيس.

الرئيس السيسي محدودي الدخل مدبولي 400 ألف وحدة سكنية تسليم الفوري

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