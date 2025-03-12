رئيس الوزراء: طرح تطوير مربع الوزارات بوسط البلد في أقرب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية حتي نصل للمستهدفات التي وضعتها الحكومة، مشيرا الي انه سيتم عقد اجتماعات مع كل قطاع تصديري علي حدى.



وأشار إلى أنه عقد اجتماع لتطوير مربع الوزارات بوسط البلد وطرحها في أقرب وقت مع الحفاظ علي شكلها المعماري والتراثي.

وأكد مدبولي أنه يتابع اسبوعيا مشروع حياة كريمة لإنهاء المرحلة الأولي في ٣٠ يونيو المقبل، وسيتم بدء المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة في العام المالي المقبل .