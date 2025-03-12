قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يكشف عن تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية
خطة مصر تحظى بتأييد دولي.. مدبولي: كلمة الرئيس السيسي أكدت عدم تخلي مصر عن دعم القضية الفلسطينية
المدربان الأفضل في العالم .. رئيس أتلتيكو مدريد يتغنى بأنشيلوتي وسيميوني
إنفانتينو وهاني أبو ريدة يستعرضان كرة كأس العالم للأندية أمام الأهرامات| صور
وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يجتمعون في الدوحة
حادث قطار طنطا.. الركاب قفزوا من الشبابيك وعطل فلنكات التحويلة السبب |تفاصيل
ماذا قال مدبولي عن موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة لمصر ؟
حادث قطار طنطا.. عودة حركة السكك الحديدية بعد صيانة الفلنكات وإبعاد العربات|شاهد
أفضل دعاء عند الإفطار في رمضان.. النبي أوصى الصائمين بـ4 أدعية
لماذا نقرأ سورة الرحمن في رمضان بعد العصر؟.. لـ5 أسباب لا تعرفها
طليقته كلمة السر.. القصة الكاملة للقبض على اللاعب إبراهيم سعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يشهد استلام وتسلم 5000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على المستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات إستلام وتسلم 5000 شنطة مواد غذائية مُقدمة من وزارة الأوقاف تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الإجتماعي وذلك لتوزيعها على المستحقين من أبناء المحافظة خلال شهر رمضان المبارك ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف ، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتوفير كافة الإحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر إحتياجا ليحيوا حياة كريمة ، مؤكداً إستمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمد يد لهم وخاصة في المناسبات والأعياد.

أشاد المحافظ بدور وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في توفير اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكز خلال شهر رمضان المبارك وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم ، تنفيذاً لمبادرتي بداية وحياة كريمة التي أطلقهما الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً. 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الاطعام " يأتي لخدمة المجتمع، وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة، مشيرا الي أنه من المقرر اليوم تسليم مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية عدد 5000 كرتونه مواد غذائية لتوزيعها على الحالات الأولي بالرعاية وكذلك تسليم 850 كجم لحوم للمجلس القومي للمرأة لإعداد وجبات غذائية وتوزيعها على الحالات الأولي بالرعاية والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

بينما أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن توزيع شنط المواد الغذائية على الأسر الاولي بالرعاية من أبناء المحافظة يتم وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية وذلك بالتنسيق مع الإدارات الإجتماعية التابعة لها ويتم مراعاه البعد الإجتماعي والعدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الشرقية وزارة الأوقاف محافظ الشرقية وزارة التضامن بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أنباء عن سقوط ضحايا.. انقلاب قطار بخط طنطا ـ كفر الزيات

أرشيفية

آخر فرصة لصرف زيادة التموين.. اعرف الفئات المستحقة وطريقة الحصول على الدعم

زيادات التموين.. من هي الأسر التي تحصل على 250 جنيها إضافية

زيادات التموين.. من هي الأسر التي تحصل على 250 جنيها إضافية؟

الأهلي والزمالك

هل تعاد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء؟.. صحيفة سعودية تكشف مفاجأة

دار الإفتاء

دار الإفتاء: يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة وممارسة جميع العبادات

مصطفى مدبولي

رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر

حسن المستكاوي

المستكاوي يوجّه رسالة لاتحاد الكرة والرابطة وكل الأندية

أرشيفية

رسميا في البنوك.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12 مارس

ترشيحاتنا

تكافل وكرامة

برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية

صورة ارشيفية

الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري

قانون الكهرباء

عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية

بالصور

فوائد التمر الهندى وطريقة تحضيره الأصلية

فوائد التمر الهندى
فوائد التمر الهندى
فوائد التمر الهندى

طريقة عمل كحك العيد الناعم في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل كحك العيد الناعم
طريقة عمل كحك العيد الناعم
طريقة عمل كحك العيد الناعم

بعد تصدرها التريند .. 10صور لـ ياسمين عبد العزيز تكشف عن جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بكل أسرارها

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بكل اسرارها
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بكل اسرارها
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بكل اسرارها

فيديو

ميار الببلاوي

المذيعة بتاعتكم حلوة.. ميار الببلاوي تكشف عن اسم شيخ شهير طلبها للزواج

خالد سرحان

التمثيل مهنة ظالمة وماليش أصحاب.. خالد سرحان يكشف أسرارا جديدة عن حياته

محمد رمضان ل إبراهيم شيكا : يعني هنقوم بالسلامة.. وهناكل سوشي في الجو.. والدنيا هتحلو| فيديو

محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا: هتقوم بالسلامة وهناكل سوشي في الجو والدنيا هتحلو

الشيف الشربيني

الشيف الشربيني يرد على الشائعات: عمري ما ظلمت حد.. وابني هو منافسي الوحيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد