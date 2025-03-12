قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يكشف عن تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية
خطة مصر تحظى بتأييد دولي.. مدبولي: كلمة الرئيس السيسي أكدت عدم تخلي مصر عن دعم القضية الفلسطينية
المدربان الأفضل في العالم .. رئيس أتلتيكو مدريد يتغنى بأنشيلوتي وسيميوني
إنفانتينو وهاني أبو ريدة يستعرضان كرة كأس العالم للأندية أمام الأهرامات| صور
وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يجتمعون في الدوحة
حادث قطار طنطا.. الركاب قفزوا من الشبابيك وعطل فلنكات التحويلة السبب |تفاصيل
ماذا قال مدبولي عن موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة لمصر ؟
حادث قطار طنطا.. عودة حركة السكك الحديدية بعد صيانة الفلنكات وإبعاد العربات|شاهد
أفضل دعاء عند الإفطار في رمضان.. النبي أوصى الصائمين بـ4 أدعية
لماذا نقرأ سورة الرحمن في رمضان بعد العصر؟.. لـ5 أسباب لا تعرفها
طليقته كلمة السر.. القصة الكاملة للقبض على اللاعب إبراهيم سعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر والسعودية الأردن وقطر والإمارات ومنظمة التحرير يجتمعون في الدوحة

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
محمود نوفل

شارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة في اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وذلك للتنسيق بشأن التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية؛ فقد تناول الاجتماع سبل تنسيق الموقف العربي. 

كما بحث الاجتماع  مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن دعم الشعب الفلسطيني. 

كما تناول أيضا  سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، ولاسيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وبحضور الدول والجهات المانحة.

مصر السعودية قطر الدوحة القضية الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أنباء عن سقوط ضحايا.. انقلاب قطار بخط طنطا ـ كفر الزيات

أرشيفية

آخر فرصة لصرف زيادة التموين.. اعرف الفئات المستحقة وطريقة الحصول على الدعم

زيادات التموين.. من هي الأسر التي تحصل على 250 جنيها إضافية

زيادات التموين.. من هي الأسر التي تحصل على 250 جنيها إضافية؟

الأهلي والزمالك

هل تعاد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء؟.. صحيفة سعودية تكشف مفاجأة

دار الإفتاء

دار الإفتاء: يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة وممارسة جميع العبادات

مصطفى مدبولي

رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر

حسن المستكاوي

المستكاوي يوجّه رسالة لاتحاد الكرة والرابطة وكل الأندية

أرشيفية

رسميا في البنوك.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12 مارس

ترشيحاتنا

الكبد

هل هناك علاقة بين كثرة التبول ليلا وتلف الكبد؟.. دراسة تكشف

بذور الشيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا لمدة شهر واحد؟

الانتفاخ

3 طرق فعالة لعلاج الانتفاخ والغازات وتقلصات المعدة

بالصور

فوائد التمر الهندى وطريقة تحضيره الأصلية

فوائد التمر الهندى
فوائد التمر الهندى
فوائد التمر الهندى

طريقة عمل كحك العيد الناعم في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل كحك العيد الناعم
طريقة عمل كحك العيد الناعم
طريقة عمل كحك العيد الناعم

بعد تصدرها التريند .. 10صور لـ ياسمين عبد العزيز تكشف عن جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بكل أسرارها

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بكل اسرارها
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بكل اسرارها
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بكل اسرارها

فيديو

ميار الببلاوي

المذيعة بتاعتكم حلوة.. ميار الببلاوي تكشف عن اسم شيخ شهير طلبها للزواج

خالد سرحان

التمثيل مهنة ظالمة وماليش أصحاب.. خالد سرحان يكشف أسرارا جديدة عن حياته

محمد رمضان ل إبراهيم شيكا : يعني هنقوم بالسلامة.. وهناكل سوشي في الجو.. والدنيا هتحلو| فيديو

محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا: هتقوم بالسلامة وهناكل سوشي في الجو والدنيا هتحلو

الشيف الشربيني

الشيف الشربيني يرد على الشائعات: عمري ما ظلمت حد.. وابني هو منافسي الوحيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد