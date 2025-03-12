مصر والسعودية الأردن وقطر والإمارات ومنظمة التحرير يجتمعون في الدوحة

شارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة في اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وذلك للتنسيق بشأن التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية؛ فقد تناول الاجتماع سبل تنسيق الموقف العربي.

كما بحث الاجتماع مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن دعم الشعب الفلسطيني.

كما تناول أيضا سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، ولاسيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وبحضور الدول والجهات المانحة.