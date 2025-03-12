قبل الافطار .. انقلاب ميكروباص وإصابة 9 أشخاص أعلى الطريق الأوسطي

تسبب انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر في إصابة 9 أشخاص من ركاب السيارة، تم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص أعلى الطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 9 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتم رفع أثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة آخرى.