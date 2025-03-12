اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين بأسيوط

اندلع حريق في منزل مكون من طابقين، مساء اليوم الأربعاء، بشارع عبد الجواد بجوار كوبري الشادر بحي غرب أسيوط ، دون وقوع خسائر بشرية .



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط،إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط ، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمنزل بشارع عبد الجواد بجوار كوبري الشادر دائرة القسم .

انتقل إلى موقع البلاغ ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإطفاء ، وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين قديم ملك " شعبان . ش " ، أسفر الحادث عن احتراق محتويات المنزل ، دون وقوع خسائر بشرية .

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.