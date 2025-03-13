قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد انتشاره مؤخرا.. اكتشف أعراض سرطان القولون والمستقيم
اتصالات رفيعة المستوى بين أمريكا وروسيا.. وويتكوف إلى موسكو
هل يترك الأهلي في المونديال؟ منتخب سلوفينيا تحت 21 عاما يستدعي جراديشار
المرض والوحدة| نجوى فؤاد تدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء
أبطال أوروبا | ريال مدريد يفوز على أتلتيكو .. ويضرب موعدا مع آرسنال
بريطانيا تلوح بإعادة فرض عقوبات أممية على إيران
ريال مدريد يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب أتلتيكو
بعد تعادل بيراميدز..الدردير: الدوري يا زمالك
دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان.. وردت في المصحف ومستجابة
موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر.. هذا يوم الذروة
أدلة جنائية وتحريات.. النيابة تحقق في مصرع طفلتين بحريق شقة البدرشين
بسبب مشاكل مادية.. مُدرسة تنهي حياتها بالسم في البساتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| أودي Q5 الـ SUV موديل 2025

أودي Q5 موديل 2025 الجديدة
أودي Q5 موديل 2025 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q5 موديل 2025، وتنتمي Q5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب، وتنافس الكثير من الإصدارات من ضمنها،  BMW X3 و Mercedes GLC و Lexus NX .

أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

- محرك أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة أودي Q5 موديل 2025 علي قوتها من محرك 6 سلندر تيربو، وستنضم المحركات الهجينة القابلة للشحن إلى مجموعة Q5 في النصف الثاني من عام 2025، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

زوت سيارة أودي Q5 موديل 2025 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات معدنية مقاس 19 بوصة، وشاشة Virtual Cockpit مقاس 11.9 بوصة ، وشاشة OLED تعمل باللمس مقاس 14.5 بوصة، ومقاعد جلدية مدفأة، ونظام تحكم في المناخ ثلاثي المناطق، وإضاءة محيطة، وباب خلفي يعمل بالطاقة، وأضواء LED كاملة في الأمام والخلف، ومجموعة كاملة من معدات السلامة بما في ذلك نظام ركن السيارة بزاوية 360 درجة.

أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q5 موديل 2025 الجديدة بها أيضا، صدادات فريدة، وشبكة، وحواف، وعجلات مقاس 20 بوصة، ونظام تعليق رياضي، وزجاج خصوصية، وشعارات حمراء خاصة، وبها عجلة قيادة مسطحة القاع، وأقمشة مختلفة، وشعارات S على مساند الرأس، وبها مصابيح LED مصفوفة بتوقيعات قابلة للتخصيص والكثير من التفاصيل الخارجية السوداء مثل قضبان السقف ومحيط الشبك وفتحات الهواء، وبها مزيج من مادة الألياف الدقيقة Dinamica والجلد، بالإضافة إلى شاشة إضافية مقاس 10.9 بوصة للراكب الأمامي يمكن استخدامها لبث المحتوى أثناء الحركة دون تشتيت انتباه السائق، وبها نظام ستيريو Bang & Olufsen، ونظام تعليق هوائي متكيف.

أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

وتمتلك سيارة أودي Q5 موديل 2025 الجديدة  تقنية MHEV plus الجديدة من Audi وتعمل علي زيادة طفيفة في الكفاءة مقارنة بطراز أودي Q5 السابق، وبها بعض الإشارات التصميمية الجديدة المستعارة من Audi A5 ذات الصلة الوثيقة، وبها مجموعة أدوات رقمية مقاس 11.9 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مركزية كبيرة مقاس 14.5 بوصة، موضوعة في لوحة واحدة تطلق عليها Audi اسم المرحلة الرقمية .

BMW X3 Q5 Mercedes GLC Lexus NX أودي Q5 موديل 2025 محرك أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

هل تعاد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء؟.. صحيفة سعودية تكشف مفاجأة

مصطفى مدبولي

رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر

الأهلي

الأهلي يكشف موقفه من التراجع عن الانسحاب من الدوري والمشاركة في كأس الرابطة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري

يجب أن نعي قدر مصر.. أشرف صبحي يوجه رسالة مهمة

أحمد موسى

تحكيم إيطالي.. أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن مباراة القمة

النادي الأهلي

الأهلي يتمسك بموقفه ويرفض استكمال مسابقة الدوري

مصطفى مدبولي

بشأن دعم السولار.. بشرى سارة من الحكومة للمواطنين

أحمد موسى

عاش الأهلي.. أحمد موسى يلوم على الزمالك بعد أزمة القمة

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

إنشاء 3 كليات جديدة بجامعة الأزهر في أسيوط والسادات

صلاة التراويح

هل يجوز أداء صلاة التراويح بأقل من 8 ركعات.. اعرف الموقف الشرعي

المصحف

خالد الجندى يكشف عن إعجاز لغوي بالقرآن بكلمة من 11 حرفا

بالصور

زاد انتشاره مؤخرا.. اكتشف أعراض سرطان القولون والمستقيم

القولون
القولون
القولون

نظام غذائي يحمي الكبد من السرطان والأمراض الخطيرة .. اكتشفه

الكبد
الكبد
الكبد

مبيسمعش الكلام.. اعرف ازاى تغير الطفل العنيد| تفاصيل

الطفل العنيد
الطفل العنيد
الطفل العنيد

مسلسل الكابتن الحلقة 13.. حسام يخطط لإفساد زواج كايا وطارق

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

حسام حبيب وشيرين

حسام حبيب يكسر صمته ويفتح النار على شيرين: كفاية أذى

تصريحات أحمد كريمة

الست لازم تساعد جوزها يتجوز بدل ما يغلط.. تصريحات أحمد كريمة تثير الجدل

مي عمر

مي عمر عن دورها في إش إش: رقاصة بس عندها طموح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد