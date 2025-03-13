شاهد| أودي Q5 الـ SUV موديل 2025

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q5 موديل 2025، وتنتمي Q5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب، وتنافس الكثير من الإصدارات من ضمنها، BMW X3 و Mercedes GLC و Lexus NX .

أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

- محرك أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة أودي Q5 موديل 2025 علي قوتها من محرك 6 سلندر تيربو، وستنضم المحركات الهجينة القابلة للشحن إلى مجموعة Q5 في النصف الثاني من عام 2025، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

زوت سيارة أودي Q5 موديل 2025 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات معدنية مقاس 19 بوصة، وشاشة Virtual Cockpit مقاس 11.9 بوصة ، وشاشة OLED تعمل باللمس مقاس 14.5 بوصة، ومقاعد جلدية مدفأة، ونظام تحكم في المناخ ثلاثي المناطق، وإضاءة محيطة، وباب خلفي يعمل بالطاقة، وأضواء LED كاملة في الأمام والخلف، ومجموعة كاملة من معدات السلامة بما في ذلك نظام ركن السيارة بزاوية 360 درجة.

أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q5 موديل 2025 الجديدة بها أيضا، صدادات فريدة، وشبكة، وحواف، وعجلات مقاس 20 بوصة، ونظام تعليق رياضي، وزجاج خصوصية، وشعارات حمراء خاصة، وبها عجلة قيادة مسطحة القاع، وأقمشة مختلفة، وشعارات S على مساند الرأس، وبها مصابيح LED مصفوفة بتوقيعات قابلة للتخصيص والكثير من التفاصيل الخارجية السوداء مثل قضبان السقف ومحيط الشبك وفتحات الهواء، وبها مزيج من مادة الألياف الدقيقة Dinamica والجلد، بالإضافة إلى شاشة إضافية مقاس 10.9 بوصة للراكب الأمامي يمكن استخدامها لبث المحتوى أثناء الحركة دون تشتيت انتباه السائق، وبها نظام ستيريو Bang & Olufsen، ونظام تعليق هوائي متكيف.

أودي Q5 موديل 2025 الجديدة

وتمتلك سيارة أودي Q5 موديل 2025 الجديدة تقنية MHEV plus الجديدة من Audi وتعمل علي زيادة طفيفة في الكفاءة مقارنة بطراز أودي Q5 السابق، وبها بعض الإشارات التصميمية الجديدة المستعارة من Audi A5 ذات الصلة الوثيقة، وبها مجموعة أدوات رقمية مقاس 11.9 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مركزية كبيرة مقاس 14.5 بوصة، موضوعة في لوحة واحدة تطلق عليها Audi اسم المرحلة الرقمية .