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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة القليوبية | تفحم سيارة بسبب لعب الصواريخ وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الحر

جانب من الحريق
جانب من الحريق
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.
الصواريخ تفحم سيارة أمام عقار ببنها 
شهدت منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة بسبب لهو الأطفال بصواريخ رمضان في الشوارع مما تسبب في تفحم سيارة كانت واقفة أمام إحدى العقارات، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بمعاينة السيارة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من أحد أهالي منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها يدعى أحمد بشكوى بتعرض سيارته للحرق حتى التفحم بسبب قيام أحد جيرانه باللهو بصواريخ رمضان وإلقاء ألعاب نارية وصواريخ تسببت في اشتعال النيران في سيارته وتفحمها.
مدير تعليم القليوبية يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس شبرا الخيمة 
تابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية مدارس إدارة شرق  شبرا الخيمة التعليمية؛ حيث تابع مدرسة الشيماء الرسمية للغات بشرق شبرا بتواجد لجنة متابعة الوزارة دكتور بلال زغلول.
وتفقد مدير تعليم القليوبية الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما تم شرحه من المقرر مؤكدًا على ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التربوية المختلفة التى تنمى روح المناقشة والتحدى بين الطلاب.
كما تفقد حجرات الأنشطة ومصادر التعلم وأكد على تواجد طفايات الحريق وعوامل الأمن والسلامة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب. 
إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الإقليمي بعد تصادم سيارتين 
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق الإقليمى ببنها بعد نتيجة تصادم سيارتين نقل.
وشهد الطريق الإقليمي بنطاق محافظة القليوبية، قبل طلعة بنها، زحام وتكدس لسيارات نتيجة تصادم سيارتين نقل، فيما لم يسفر الحادث عن وفيات. 
البداية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة نقل على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة القليوبية، قبل طلعة بنها، مما تسبب في زحام وتكدس لسيارات نتيجة تصادم سيارتين نقل.
وعلى الفور انتقل رجال المرور، بناءً على توجيهات العميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وتسير حركة السيارات.
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الحر بالقليوبية 
أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي  الحر اتجاه بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرورية لطبيعتها أمام المواطنين وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بإصابة 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة سوزوكى بطريق بنها الحر قبل نزلة منية السباع.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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