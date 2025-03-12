قبول استقالة طلعت يوسف من الاتحاد السكندري .. وعقوبات على اللاعبين

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى قبول استقالة طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة وكذلك جهازه الفني المعاون بعد الخسارة أمام الجونة أمس بنتيجة 2-0 في مرحلة الهبوط بالدوري الممتاز.

وقرر الاتحاد السكندري خصم 200 ألف جنيه، من مستحقات جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج، مع إيقاف جميع مستحقات لاعبي الفريق لحين تحسن النتائج

ومازال مجلس إدارة الاتحاد السكندري في حالة انعقاد على أن يتم إعلان المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة القادمة استعدادا للمباريات.

ويلعب نادي الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية " كأس عاصمة مصر" يوم 23 مارس الجاري.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات.