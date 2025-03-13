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أسعار مواد البناء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 13 مارس 2025، استقرارا في أسعار الحديد والأسمنت والجبس.

أسعار الحديد اليوم الخميس:

تراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه منذ مطلع مارس الجاري:

سجل أعلي سعر للطن الحديد نحو 39.200 جنيه، بينما أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.700 جنيه.

سجل سعر حديد عز  نحو 38.900 ألف جنيه للطن. 

بلغ سعر الطن نحو  38.250 ألف جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 38 ألف جنيه من حديد العتال.

وبلغ سعر طن الحديد من المراكبي بقيمة 37.150 ألف جنيه. 

وبلغ سعرالطن 37 ألف جنيه من حديد مصر ستيل .

. وبلغ سعر الطن  نحو 36 ألف جنيه من شركة الكومي و الجيوشي.

كما سجل سعر الطن من شركة العشري للصلب نحو 35.750 ألف جنيه 

وسجل سعر طن الحديد من شركة سرحان و بيانكو نحو 34 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس :

أسمنت السويدي: سجل سعر الطن 3,500 جنيهً اليوم الخميس . 

أسمنت حلوان: سجل سعر الطن 3,345 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت وادى النيل : بلغ سعر الطن 3,240 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت لافارج أسمنت: وصل سعر الطن إلى 3,325 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت السويس: سجل سعر الطن 3,330  جنيهًا اليوم.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس:

وتراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيه اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيه اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيه اليوم الخميس.

أسعار الجبس اليوم الخميس  : 

وتراوحت أسعار الجبس الأبيض في مصر بين 1560 إلى 1447 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها اليوم الخميس.

أسعار مواد البناء أسعار الأسمنت أسعار الجبس اليوم أسعار الحديد أسعار الأسمنت الأبيض

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