هل يصرف معاش أبريل 2025 قبل إجازة عيد الفطر المبارك؟

يتزايد البحث على محرك جوجل عن أى قرارات جديدة حول إمكانية تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2025، قبل اجازة عيد الفطر المبارك حيث يتزامن موعد الصرف الشهرى مع الاجازة الرسمية .

وحتى الان لم تصدر أى قرار من الحكومة حول موعد تبكير صرف معاش شهر ابريل 2025 .

موعد زيادة المعاشات

وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها قبل أيام والتى تتضمن زيادة المعاشات، في إطار تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، كشف وزير المالية أن هناك زيادة جديدة سيتم تطبيقها على معاشات أبريل 2025 ابتداءً من شهر يوليو المقبل.

وأوضح أن صندوق التأمينات والمعاشات يعمل على وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن هذه الزيادة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 15% من قيمة المعاش الحالي. وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالزيادة من خلال الجهات المختصة في الفترة المقبلة.

حقيقة صرف معاشات أبريل 2025 قبل العيد



فيما لم تُصدر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن تبكير صرف معاشات أبريل قبل العيد، وبناء عليه، فإن موعد الصرف الرسمي سيبدأ اعتبارًا من 1 أبريل 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، ليستفيد منه أكثر من 13 مليون مواطن.

وكان وزير المالية أحمد كجوك أعلن أن صندوق التأمينات والمعاشات يقترب من الانتهاء من إجراءات زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15%، والتي سيتم تطبيقها بداية من يوليو 2025، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة قريبًا.

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدة منافذ كالآتي:

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

منافذ شركة فوري.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

للاستعلام عن قيمة المعاش أو أي تحديثات جديدة، يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي للحصول على التفاصيل المطلوبة.